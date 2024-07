Calciomercato Lazio | Dall'Olanda: "Offerta per un difensore: la risposta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il portale olandese voetbalzone.nl rilancia: un difensore centrale avrebbe rifiutato l'offerta della Lazio. Si tratta di Josip Sutalo, centrale classe 2000 dell'Ajax che nell'ultimo periodo si è messo decisamente in mostra (ha giocato Euro2024). Oltre ai biancocelesti, il croato avrebbe respinto anche le proposte del Bournemouth, della Roma, della Fiorentina e del Nizza. La sua idea sarebbe quella di rimanere ad Amsterdam, ma non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Farioli. La richiesta per lui è di circa 20 milioni di euro. Nelle ultime ore nella corsa al calciatore si sarebbe inserito anche il Bologna, che il prossimo anno giocherà la Champions League.