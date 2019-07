Calciomercato Lazio, dalla Francia altro nome per la difesa: c'è Soumaoro

Dopo N'Soki, un altro nome rimbalza dalla Francia per la difesa della Lazio. Si tratta di Adama Soumaoro, classe 1992, centrale e capitano del Lille. Secondo quanto riferisce La Voix du Nord, quotidiano molto vicino alle sorti del club transalpino, il difensore di origini maliane ha chiesto alla società di cambiare aria e provare una nuova avventura. Su di lui ci sono soprattutto Crystal Palace ed Everton, destinazioni gradite da Soumaoro che sogna di giocare in Premier, ma nelle ultime ore anche la Lazio si sarebbe messa in contatto con gli agenti. La richiesta del Lille per il centrale è di 12 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto per un difensore di piede destro. La Lazio cerca più che altro un mancino che possa prendere il posto in rosa di Radu e Soumaoro non risponde a queste caratteristiche. Il suo nome va registrato, ma al momento non dovrebbe rappresentare una priorità.