Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Per la difesa piace Mavropanos"

Non è ancora iniziato ufficialmente, ma il calciomercato comincia come sempre ad entrare nel vivo con l'estate alle porte. In casa Lazio si penserà sicuramente ad intervenire sul mercato per rinforzare la difesa, e tra i nomi soliti, ne va registrato uno nuovo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Kicker, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Konstantinos Mavropanos, centrale greco classe 97'. Il difensore ha disputato l'ultima stagione allo Stoccarda in Bundesliga, in prestito dall'Arsenal. I tedeschi vorrebbero prolungare di un anno il prestito del greco autore di 21 presenze in bundes, ma l'Arsenal starebbe valutando la cessione a titolo definitivo. Chissà dunque che la Lazio non possa inserirsi in una trattativa per portare a Roma il centrale greco.

