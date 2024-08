Calciomercato Lazio | Dalla Grecia: "Offerta per Ioannidis, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio - come vi avevamo anticipato - ha scelto Boulaye Dia come suo nuovo rinforzo in attacco, al punto che nella giornata di oggi in quel di Formello sono proseguiti i contatti con l'entourage del calciatore per definire l'accordo. Tuttavia, secondo quanto riporta dalla Grecia sportal.gr, prima di affondare per l'attaccante della Salernitana la società biancoceleste ha formalizzato un'offerta Fotis Ioannidis, attaccante di proprietà del Panathinaikos. Entrando maggiormente nei dettagli, i capitolini avrebbero presentato una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il 60% del cartellino, ottenendo però solo il rifiuto del presidente Yiannis Alafouzos che, pur di trattenerlo, avrebbe bloccato le avances anche di Bologna, Ipswich, Leicester e Sporting Lisbona.