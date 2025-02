Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Nuovi contatti per Pellegrini"

Si è concluso il mercato di gennaio in Italia, ma terminata una telenovela ne inizia una nuova. Il tema di questi giorni in casa Lazio vede protagonista Luca Pellegrini, escluso dalla società biancoceleste dalla lista per la Serie A. Le motivazioni non sono ancora chiare, ma a prescindere da esse ora Pellegrini rischia di non giocare neanche un minuto per i prossimi mesi. Il mercato in altre nazioni è ancora aperto e infatti nascono le prime suggestioni. Stando a quanto riportato in Turchia da Fotospor, il Beşiktaş avrebbe messo gli occhi sul terzino biancoceleste, evidentemente non più centrale nel progetto di Baroni. Nonostante l'operazione complessa, il Beşiktaş si è fatto avanti per tesserare in pochi giorni il terzino sinistro italiano. Ci sarebbe il benestare di tutte le parti in causa, il mercato in Turchia chiude l'11 febbraio e c'è tempo per poter lavorare a una soluzione. Sempre secondo Fotospor, si sarebbe svolto un incontro con Pellegrini e il suo procuratore, con il terzino italiano che avrebbe dato totale apertura a indossare la maglia del Beşiktaş invece di non giocare a calcio per sei mesi. La Lazio ha prelevato Pellegrini dalla Juventus nell'estate 2023 con la formula del prestito con obbligo di riscatto biennale. L'obbligo scatta questa estate, può essere un ostacolo ai fini della trattativa, ma se i due club trovassero un modo per risolvere il problema non è escluso che l'affare possa andare in porto.