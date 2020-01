Calciomercato Lazio, incontro tra Lotito e l'ag. di Jallow: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione relativa a Lamin Jallow sta iniziando a delinearsi. Assumendo così una forma concreta, tangibile. Che in sintesi è questa: i vertici della Salernitana non vorrebbero perdere l'attaccante gambiano, secondo marcatore della squadra dietro a Sofian Kiyine (con 6 reti all'attivo) ma immischiato da qualche settimana in una querelle contro i suoi stessi tifosi. Una frizione nata dopo un suo gesto di insofferenza verso il pubblico - reo di aver criticato aspramente il calciatore, e la squadra - e che preoccupa non poco il presidente Lotito. In prima linea, schierati contro una sua partenza, ci sono il co-patron Mezzaroma, il ds Fabiani e Gian Piero Ventura, tecnico dei granata. Una partenza che vorrebbe scongiurare anche lo stesso Lotito, deciso a non perdere il giocatore - che considera un suo patrimonio sportivo - e per questo, piuttosto, intenzionato a dirottarlo verso Roma. Sponda Lazio. Come riporta Tuttosalernitana.com, infatti, l'agente di Jallow (Massimo Sorrentino) e la dirigenza granata dovrebbero incontrarsi per chiarire definitivamente la situazione. La volontà di tutti sarebbe quella di dilavare le ruggini tra l'attaccante e i tifosi campani. Ma, se così non fosse, allora la soluzione migliore sarebbe quella di portare il gambiano alla Lazio (diventerebbe il quarto attaccante a disposizione di Inzaghi, percorrendo la strada inversa di Adekanye ndr) così da non dover essere costretti a cederlo a nessun altro club. Eventualità scartata a priori, come dimostrano i secchi rifiuti dinnazi alle offerte di Pescara e Cremonese. Il futuro di Jallow, a Roma o a Salerno, si gioca tutto su questo incontro.

