Calciomercato Lazio | James Rodriguez raggiunge Immobile? Le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - James Rodriguez non giocherà nella Lazio, ormai questo è certo. Le parole del diesse Fabiani di qualche giorno fa hanno chiuso al trasferimento del colombiano nella Capitale. Il suo futuro, però, non è ancora deciso. Dopo essersi svincolato dal San Paolo, su di lui sono spuntate diverse squadre, soprattutto dalla Liga. L'ultimo rumors, riportato da elnoticierodigital.com, svela che il profilo del trequartista sarebbe finito anche nel mirino del Trabzonspor, in Turchia. Lì l'ex Real Madrid troverebbe da avversario Ciro Immobile, finito al Besiktas quest'estate. Il club turco starebbe spingendo molto per il suo acquisto: può diventare un'opzione concreta.