Calciomercato Lazio | Luis Alberto vicino all'Atletico Madrid: il retroscena dalla Spagna

L'Atletico Madrid conosce molto bene le qualità di Luis Alberto. Aldilà della nazionalità del calciatore che inevitabilmente ha fatto parlare di sé in patria e dell'assist realizzato all'andata per Ivan Provedel, il Mago è stato studiato attentamente dalla società spagnola durante la scorsa stagione. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i Colchoneros avevano messo nel mirino il numero 10 della Lazio quando, lo scorso dicembre, i suoi rapporti con l'allenatore Maurizio Sarri sembravano essersi leggermente incrinati. Nel periodo della forte insistenza del Cadice, squadra di cui Luis è tifoso, nell'ombra gli agenti della You First si sarebbero incontrati con l'Atletico per raggiungere un'eventuale intesa in vista del calciomercato di gennaio. A bloccare ogni possibile proseguo della trattativa è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che non ha voluto in nessun modo lasciare partire il suo talento. Una scelta ferma che con il tempo ha portati i risultati sperati: fresco di rinnovo oggi Luis Alberto è il punto di riferimento della squadra e la chiave del gioco biancoceleste.

Pubblicato il 12/12