Calciomercato Lazio | Marcos Antonio, corsa a tre: il punto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le ufficialità delle cessioni di Bertini alla Spal e Akpa Akpro al Monza, ora è Marcos Antonio il giocatore in uscita dalla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lalalziosiamonoi.it sul brasiliano è in corso un duello a tre tra Galatasaray, Fenerbahce e Paok Salonicco.

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio: la strategia del Paok

La richiesta della Lazio per Marcos Antonio è di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Questo è il motivo per cui nei giorni scorsi il Paok Salonicco non ha affondato il colpo: i greci avevano proposto un prestito con diritto di riscatto, l'obbligo ha raffreddato la pista. Tuttavia da Salonicco non considerano chiusa la corsa, vantando comunque il placet del calciatore, nonostante in un primo momento non fosse troppo convinto.

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio: le piste Galatasaray e Fenerbahce

La strada che porta Marcos Antonio verso la Turchia va tenuta in grande considerazione perché Galatasary e Fenerbahce, avendo maggiore disponibilità economica del Paok, con il passare dei giorni potrebbero soddisfare la richiesta biancoceleste dell'obbligo del riscatto. In assoluto il giocatore preferirebbe il Galatasaray agli altri club, ma non ha chiuso la porta a nessuno. Una volta raggiunto l'obiettivo dell'obbligo di ricatto inoltre la Lazio potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore rispetto ai 10 milioni. Da Formello filtra ottimismo sulla buona riuscita della cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 26/08 alle 18:42