Calciomercato Lazio | Marcos Antonio, Di Marzio: "Trattativa avviata per la cessione"

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua il lavoro della Lazio nel mercato in uscita. Con Rovella in arrivo, i biancocelesti sono alla ricerca di una sistemazione per Marcos Antonio. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, le aquile hanno avviato una trattativa con il Paok Salonicco per la cessione del centrocampista brasiliano Marcos Antonio. Le parti sono in contatto per un prestito e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi. Il centrocampista brasiliano ha giocato 15 presenze nella scorsa Serie A, la prima e finora unica disputata in biancoceleste. Già nelle scorse settimane si era parlato del possibile trasferimento in Grecia del calciatore che non sembrava disposto a questa ipotesi. Ora è in atto un lavoro di mediazione per convincere il centrocampista a rimettersi in gioco per trovare maggiore spazio.