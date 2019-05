Calciomercato Lazio, Murgia tra Ferrara e Roma: la SPAL prova a trattenerlo

L'esperienza di Murgia in prestito alla SPAL è andata bene, tanto che il club estense vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione. Il centrocampista di proprietà della Lazio, dopo un anno in prestito a Ferrara, potrebbe rimandare il suo ritorno a Roma. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, la SPAL sarebbe intenzionata a trattenere il calciatore e avrebbe già avviato una trattativa con la dirigenza capitolina per il rinnovo del prestito. Il club biancoceleste - anche in virtù di quelle che saranno le mosse di mercato - sta riflettendo sul da farsi: probabilmente sarà decisiva la volontà di chi il prossimo anno siederà sulla panchina della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, PER LA DIFESA SPUNTA LOVREN

CALCIOMERCATO LAZIO, LA LISTA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE