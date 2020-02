Calciomercato Lazio, occhi puntati su Neustadter: a giugno va in scadenza

Roman Neustadter, centrale difensivo della Dinamo Mosca. Dopo una carriera trascorsa in Bundesliga tra Borussia Monchengladbach e Schalke 04, oggi Neustadter è una colonna della Dinamo e della nazionale russa. Classe '88, esperienza internazionale e un contratto in scadenza a giugno 2020. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Lazio avrebbe messo gli occhi su di lui: Neustadter rappresenterebbe il rinforzo per la Champions. Sul difensore comunitario (passaporto tedesco) c'è anche l'interesse di altri club che stanno chiedendo informazioni: il suo acquisto a parametro zero potrebbe rappresentare un'occasione.

