Lazio - Inter, oltre 55mila spettatori: nel mirino il record stagionale

Mancano poco più di ventiquattro ore a Lazio-Inter e l'attesa si fa sempre più nervosa. Il match porterà all'Olimpico il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi delle due squadre hanno risposto presenti e si va verso le 60mila le presenze di cui oltre 10mila nerazzurri che troveranno posto nei Distinti Sud-Ovest, in Curva Sud e (seppur in modo minore) in Tribuna Tevere. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, ai 21600 abbonati si sono aggiunti fino a questo momento 34mila biglietti venduti (2mila nelle ultime 24 ore), con buone possibilità di arrotondare questo numero nei prossimi giorni e superare così il primato stagionale realizzato nella gara con la Juventus dello scorso 6 dicembre. Allora furono 60mila i tifosi presenti, ma stavolta ci sono i circa 1500 abbonati della seconda fase che si somno aggiunti. C'è tempo fino a domenica per provare a battere il record stagionale visto che c'è una disponibilità minima in Curva Sud e poi una quantità più cospicua di biglietti in Monte Mario. C'è ancora un po' di tempo, ma una cosa è certa: domenica sera ci sarà una cornice di pubblico da pelle d'oca.

