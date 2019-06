Calciomercato Lazio, offerta del Besiktas per Lazovic: andrà in Turchia?

CALCIOMERCATO LAZIO, BESIKTAS SU LAZOVIC - Tra quattro giorni sarà ufficialmente libero, ma Darko Lazovic già da tempo si sta guardando intorno per trovare una nuova sistemazione. Il suo percorso al Genoa è terminato e, tra le altre, anche la Lazio avrebbe pensato a lui per rinforzare la fascia destra. Il serbo è un esterno d'esperienza che a parametro zero potrebbe rappresentare un colpo interessante e low-cost, per questo - mentre la priorità in casa biancoceleste è quella di portare a compimento l'affare Lazzari - la concorrenza su di lui è aumentata vertiginosamente. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, il Besiktas si sarebbe fatto avanti per Lazovic con un'offerta concreta: 3 anni di contratto e la possibilità di giocare in Champions League. Il serbo ci sta pensando, anche se per il momento ha cestinato la prima proposta dei bianconeri. Tra le parti non ci sarebbe ancora un accordo per quanto riguarda lo stipendio del giocatore, ma la trattativa va avanti. Nel futuro di Lazovic potrebbe esserci la Turchia.

