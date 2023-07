Calciomercato Lazio | Pronta l'offerta della Lazio per Berardi: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO BERARDI - La trattativa tra la Lazio e il Sassuolo per Berardi potrebbe entrare a breve nel vivo. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la società biancoceleste starebbe preparando l'offerta da formulare ai neroverdi per l'esterno azzurro. La cifra sarebbe essere compresa tra i 15 e i 17 milioni di euro, ai quali sarà aggiungo il cartellino di Matteo Cancellieri, da tempo nel mirino di Carnevali. La richiesta del Sassuolo è, invece di 20 milioni di euro più circa 5 di bonus, e non 30 come precedentemente ipotizzato.

Pubblicato il 5/07