Calciomercato Lazio, Sarri vuole un altro regista: nome nuovo in mediana

La Lazio riflette anche in regia. Il rinnovo di Danilo Cataldi è un segnale chiaro, si continuerà a puntare sul classe ’94, Sarri l’ha costruito nel ruolo di regista, Danilo ha dato risposte importanti, ha mostrato una crescita costante, in quella posizione è ormai una garanzia. Diverso il discorso per Marcos Antonio: il brasiliano è grandi qualità in palleggio, ma il suo impatto fisico sulle partite è relativo, ha una fisicità che gli permette di coprire poco campo e non è un dettaglio con due mezzali con Milinkovic e Luis Alberto. Il futuro dell’ex Shakhtar è tutto da scrivere, molto dipenderà anche da cosa ne sarà del serbo e dello spagnolo. Con due mezzali differenti, più fisiche, veloci, capaci di garantire le due fasi con maggior costanza, potrebbe rimanere, ma non è scontato.

PROFILO SEGUITO - Lotito è pronto ad ascoltare offerte e Sarri non metterà veti su un’eventuale partenza. Il brasiliano è valutato circa otto milioni di euro. Nelle idee dell’allenatore ci sarebbe un co-titolare da affiancare a Cataldi, un giocatore capace di cucire il gioco, di coprire campo e dare qualità palla al piede. C’è stato un timido sondaggio per Jerdy Schouten del Bologna. Classe ’97, olandese, l’annata scorsa era stata complicata, condizionata da un infortunio, ma in questa stagione s’è rilanciato alla grande, diventando un perno fondamentale dell’ottimo Bologna di Thiago Motta. Schouten ha giocato 33 partite, 29 da titolare, tra campionato e Coppa Italia. È uno dei profili monitorati dalla Lazio in caso di addio di Marcos Antonio. L’olandese ha esperienza in Serie A, gioca in Italia da quattro anni, è un identikit che rientra nelle idee di Sarri. Il cartellino di Schouten ha un prezzo che oscilla tra gli 8 e i 9 milioni di euro e ha un ingaggio ampiamente alla portata della Lazio. L’olandese è nei radar biancocelesti, ma tutto dipenderà dal futuro di Marcos Antonio.

Pubblicato il 10-05