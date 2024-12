Calciomercato Lazio | Scatto in avanti del Monza per Casadei: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Monza alza il pressing per arrivare a Cesare Casadei, centrocampista italiano di proprietà del Chelsea. La società biancorossa ha da tempo avviato i contatti e secondo la Gazzetta dello Sport Adriano Galliani è avanti rispetto a tutti per il giocatore. L'idea del club brianzolo è quella di chiudere quanto prima l'operazione con i Blues, addirittura entro la fine dell'anno, in modo da avere il giocatore a disposizione per la prima sfida del 2025 contro il Cagliari. La richiesta iniziale per Casadei sarebbe di 20 milioni di euro, ma col passare delle settimane non è da escludere un abbassamento del prezzo. All'estero è interessato anche il Feyenoord, mentre in Italia lo tengono d'occhio sia la Fiorentina che la Lazio.