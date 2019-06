Calciomercato Lazio, torna di moda Akgun: piace il turco del Galatasaray

CALCIOMERCATO LAZIO, AKGUN - Piace a molti, anche alla Lazio. Yunus Akgun compirà 19 anni il 7 luglio ed è un baby talento sui radar già di diversi club europei. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, può giocare come attaccante esterno sia a destra che a sinistra (ma anche come trequartista) e la sua valutazione si aggira intorno ai 2,5-3 milioni per via del contratto in scadenza nel 2020 con il suo club, il Galatasaray. Il turco potrebbe non rinnovare e ascoltare le proposte che gli sono piovute dall'estero, la Lazio lo intriga. I biancocelesti hanno già chiuso per un altro investimento di questo tipo - Adekanye - ma potrebbero puntare su Akgun anche in vista del probabile addio di Pedro Neto. Al limite poi non sarebbe esclusa una sua cessione in prestito o un'integrazione per gradi partendo dalla Primavera, ripercorrendo in qualche modo proprio la strada dell'esterno portoghese. Quella appena trascorsa è stata la stagione dell'esordio in prima squadra per il turco. Scampoli di partita (11 presenze per 172 minuti giocati, e 1 assist) e primi lampi da predestinato, la Lazio lo segue con attenzione.

