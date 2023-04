Juve, sirene spagnole per Vlahovic: una big di Liga punta il serbo

TUTTOmercatoWEB.com

Momento difficile per Dusan Vlahovic alla Juventus. Tra critiche e prestazioni non sempre all'altezza, il bomber serbo deve fare i conti anche con gli attacchi social (è scomparso dalla piattaforma Instagram) e, secondo il sito del quotidiano catalano Sport, a giugno potrebbe finire sul mercato anche per la necessità di far cassa del club bianconero. Nonostante una stagione fin qui non esaltante, il 23enne ex Fiorentina è nel mirino delle grandi d'Europa e, secondo il giornale spagnolo, tra queste c'è sicuramente anche il Real Madrid che pensa al dopo-Benzema e che vede in Vlahovic l'erede ideale, da inserire gradualmente e magari da affiancare al francese per poi diventare il 9 dei blancos. Secondo Sport sull'attaccante della Juventus ci sono anche Arsenal e Bayern Monaco.