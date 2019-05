Lazio, incontro Tare-Liverani: si sonda il terreno per il dopo-Inzaghi

Chi siederà sulla panchina della Lazio la prossima stagione? È questa la domanda che si pongono i tanti tifosi biancocelesti in queste ore. Il futuro di Inzaghi è in bilico, gli incontri con la società avvenuti nelle scorse ore, non hanno ancora portato alla tanto attesa fumata bianca. Il tecnico piacentino è la prima scelta di Lotito, ma la sua indecisione sta portando il club a valutare delle piste alternative. Fra queste prende quota anche quella che porterebbe a Fabio Liverani, come già anticipato in esclusiva dalla nostra redazione. Il tecnico del Lecce si è reso protagonista di una doppia promozione storica alla guida dei salentini ed è tra gli allenatori emergenti del campionato italiano. Il portale calciomercato.com riferisce di un incontro già andato in scena nella giornata di oggi fra il direttore sportivo Igli Tare e l'ex centrocampista biancoceleste. Un primo faccia a faccia per verificare la sua disponibilità ad approdare a Roma. In attesa di capire quale sarà il futuro di Inzaghi la Lazio ha cominciato a tutelarsi.

