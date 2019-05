Lazio, la panchina resta in bilico: c'è anche Liverani per il dopo Inzaghi

Ore di riflessione in casa Lazio. Le ultime due giornate di campionato non sposteranno niente nelle valutazioni per il futuro. Adesso tutte le energie sono concentrare sul discorso allenatore. Nei prossimi giorni si farà chiarezza su quella che sarà la decisione in merito a Simone Inzaghi. La società non ha dubbi sulla conferma, l’unico punto interrogativo riguarda la possibile offerta da parte della Juventus. In caso di addio Lotito e Tare non vogliono farsi trovare impreparati: sono già al vaglio i nomi per la possibile successione. Dall’ex Mihajlovic, reduce da una splendida salvezza con il Bologna, alla candidatura di De Zerbi, apprezzatissimo dal presidente biancoceleste. Ma c’è un altro profilo che, stando alle informazioni in nostro possesso, ha preso quota in queste ore: si tratta di Fabio Liverani, che dopo aver riportato in Serie A il Lecce al termine di una grande cavalcata, potrebbe lasciare la Puglia per tornare a Roma. Il rapporto con il club è sempre stato ottimo, c’è una stima reciproca che dura da molto tempo. Ecco perché va tenuta in considerazione anche questa opzione. Se Inzaghi dovesse lasciare, attenzione a Liverani. Un altro nome che si aggiunge alla lista. Ma come ha detto Simone post Atalanta, mai dare niente per scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge