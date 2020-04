Lazio su Hagi, Mazzù (ex Genk): "Non mi sorprende che Tare lo voglia, ma deve crescere"

Un interesse concreto quello della Lazio per Ianis Hagi. Il calciatore romeno in prestito ai Rangers, ma di proprietà del Genk, in questa stagione ha mostrato sprazzi del suo talento. Gli scozzesi non dovrebbero esercitare il diritto di acquisto per il classe ’98 (5 milioni), che quindi tornerà in Belgio. Tra gli estimatori di Hagi c’è sicuramente Felice Mazzù, ex allenatore del Genk. Non sono mancate parole di elogio nei confronti del trequartista: “Non è affatto strano che la Lazio mostri interesse per Ianis (Hagi, ndr.) - ha dichiarato a Het Laatste Nieuws - Era e rimane un ottimo giocatore, deve solo imparare a essere più paziente. Non dovrebbe voler andare troppo veloce, saltando le tappe. Sono convinto che possa affermarsi nel campionato belga. Deve ancora crescere fisicamente e in termini di esplosività. Ma tecnicamente non ho mai visto nessun altro così bravo con entrambi i piedi. A sinistra o a destra, per lui non fa alcuna differenza”.

IL BARCELLONA INSISTE PER LUIZ FELIPE

IL TITOLO DELLA LAZIO TIENE IN BORSA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE