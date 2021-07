Caicedo: "Importante avere l'appoggio dei tifosi. Se resto alla Lazio..."

Continua il ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo agli ordini di Maurizio Sarri. Poco dopo il termine dell'allenamento mattutino Felipe Caicedo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Il ritiro procede bene, stiamo lavorando tanto, stiamo imparando quello che vuole il mister. Per noi essere qui ad Auronzo è come essere a Roma. Quando siamo qui lavoriamo bene, siamo contenti, è il posto ideale per lavorare"

SARRI - "Quella di Sarri un'altra filosofia anche nella preparazione, non si va sul lago ma si lavora moltissimo in campo. Ci sono dei preparatori nuovi ed è tutto nuovo ma l'essenza è quella di lavorare bene e tanto per arrivare pronti all'inizio. Quando sei un attaccante i movimenti cambiano ma l'obiettivo finale è fare gol e aiutare la squadra. Ci sono dei movimenti che il mister con un sistema a 4 ci sta insegnando e quindi dobbiamo imparare il più velocemente possibile. In fase di possesso e in fase di palleggio è un altro mondo ma alla fine fare gol e aiutare la squadra sono cose che dobbiamo avere bene in testa. Il gioco dipenderà anche dagli avversari, ci sarà un momento per tutto. Noi abbiamo giocatori come Immobile, come Luis e come Milinkovic che ti possono dare la palla giusta per segnare".

TIFOSI - "E' sempre importante avere con noi i tifosi. Ci stiamo conoscendo piano piano anche con lo staff ma siamo sulla strada giusta".

GOL - "Segnare in Champions è stato un grande stimolo. Ma se rimango qui devo fare più di nove gol. Ho fatto tanti gol all'ultimo minuto ma il più celebrato è stato quello di Cagliari. E' stato uno dei momenti più belli".

FUTURO - "L'ambiente Lazio è bellissimo, i tifosi mi danno molto sui social e anche qui ad Auronzo mi dimostrano che sono dalla mia parte e io li ringrazio per questo. Devo continuare a segnare".

Pubblicato il 19/07

