RITIRO LAZIO, GIORNO 3 - Jony è arrivato ad Auronzo in compagnia di Badelj e Durmisi - FOTO&VIDEO

Jony, nuovo acquisto della Lazio, è arrivato ad Auronzo di Cadore. Atterrato a Venezia con i compagni di squadra Badelj e Durmisi alle 18.35, è arrivato all'Hotel Auronzo alle 20.35 circa, giusto in tempo per l'evento in Sala Consigliare. Ad attenderlo una trentina di tifosi desiderosi di un primo contatto con l'ala mancina e la stampa per le prime foto ufficiali dal ritiro. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELL'ARRIVO DI JONY DURMISI E BADELJ O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO)

Pubblicato il 15/07 alle 20.43