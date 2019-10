Atalanta, Muriel: “Peccato per i punti persi con la Lazio, potevamo sognare”

Dopo la rimonta da 0-3 a 3-3 subita contro la Lazio all'Olimpico, e la cinquina incassata a Manchester, l'Atalanta si è rialzata con il vigore di una big. Sette gol all'Udinese, annientato sotto ogni punto di vista, di cui tre per Luis Muriel che ora insidia anche Immobile nella classifica marcatori. Al termine della sfida del Gewiss Stadium il colombiano ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport: “Il 5-1 contro il City? Giocare in Europa è diverso, quando affronti squadre come quella di Guardiola un risultato così può capitare, ma stiamo facendo un grande campionato. Con la Lazio potevamo gestire meglio il vantaggio, avremmo avuto qualche punto in più per sognare qualcosa di grande. Vogliamo continuare a vivere questa favola e vedere dove riusciamo ad arrivare". L'Atalanta è ora terza a -3 dalla Juventus capolista e a due lunghezze dall'Inter. I due punti persi contro i biancocelesti restano dunque un grande rammarico dalle parti di Bergamo, Muriel docet.

