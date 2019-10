Bologna - Lazio, Danilo: "Proveremo a vincere, magari un episodio..."

È una conferenza a tre teste quella del Bologna, che ha presentato la partita con la Lazio attraverso la voce di Danilo, centrale di difesa, Tanjga (vice di Mihajlovic) e De Leo (collaboratore tecnico). I rossoblu sono reduci da un punto in tre partite, ma i fedelissimi di Sinisa hanno le idee chiare: “In ogni gara ci aspettiamo di fare punti, senza distinguo tra gare facili o difficili. Nel corso della settimana c'era rabbia e voglia di rivalsa, quindi siamo ripartiti da qui, con l'Udinese dovevamo essere più lucidi. Abbiamo lavorato su questo” - dice De Leo, che poi rilascia un commento sui biancocelesti - "Li rispettiamo tanto, hanno costruito un gruppo solido. Sono forti fisicamente e non gli manca la personalità. Hanno una struttura di gioco consolidata. Noi comunque giocheremo con la massima determinazione, a viso aperto, con leggerezza e coraggio”. Prende la parola Tanjga: "Sia le vittorie che le sconfitte fanno parte del nostro lavoro. Sicuramente a Udine abbiamo giocato abbastanza male, ma il lavoro settimanale è stato positivo e siamo pronti per la Lazio. Non dobbiamo illuderci che siano stanchi. Hanno tanti giocatori di qualità, dobbiamo affrontarli con l'idea di vincere la partita". Danilo, al rientro da un infortunio, ha parlato del suo stato di forma: “Sto bene e ho lavorato tutta la settimana. Da fuori ho visto una squadra che ha sofferto con la Roma nel primo tempo, ma che poi ha giocato alla pari. A Udine siamo calati" - e poi avverte - "Però sia con la Lazio che con la Juventus abbiamo l'obbligo di provare a vincere, anche se sulla carta siamo meno forti. Punteremo sull'intensità, dipende tutto da noi. Magari con qualche episodio che gira a nostro favore...".

