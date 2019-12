Brescia, Corini: "È la miglior Lazio degli ultimi anni, ma senza Leiva e Luis Alberto..."

Si è chiuso con la doppia amichevole contro il Trastevere il penultimo giorno del mini ritiro a Roma del Brescia. Al centro sportivo "Giulio Onesti" dell'Acqua Acetosa le Rondinelle hanno fatto le prove generali in vista dell'appuntamento del 5 gennaio contro la Lazio. "Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, con intensità e grande applicazione dei ragazzi. Sono contento di questo mini-ritiro che chiuderemo domani con l'allenamento mattutino", le parole del tecnico Eugenio Corini ai giornalisti presenti. Neanche il mercato rappresenta una distrazione: "Ho parlato col presidente, spiegandogli quali sono le caratteristiche dei giocatori che mi piacerebbe aggregare alla nostra rosa. Lui lavora assiduamente, cercherà le soluzioni più giuste per noi. Non ho comunque il sentore che possa arrivare qualcuno nell'immediato, adesso siamo concentrati solamente sulla partita con la Lazio. Faremo delle valutazioni con tutti i ragazzi, sono stato chiaro con loro: chi rimarrà qua dal 1° febbraio deve farlo con un unico obiettivo in testa. Per raggiungere la salvezza abbiamo infatti bisogno di un gruppo granitico, disposto a lavorare al 101% e sempre concentrato"

LA LAZIO E LE ASSENZE - "Oggi ho fatto giocare in amichevole chi aveva più bisogno di minutaggio, ho visto delle belle risposte. Sappiamo che la Lazio è una squadra fortissima, ma ci stiamo preparando al meglio per affrontarla esaltando le nostre qualità. Chi toglierei ai biancocelesti? La squalifica in Supercoppa gliene ha già tolti due molto importanti: Leiva e Luis Alberto. Entrambi sono stati protagonisti anche contro la Juve e rappresenteranno quindi due assenze pesanti. In ogni caso, troveremo la Lazio migliore degli ultimi anni".

