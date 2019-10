Brescia, Corini in bilico: Cellino ha già contattato il sostituto

Una sconfitta pesante quella del Brescia contro il Genoa. Il terzultimo posto in classifica mette a rischio la posizione di Eugenio Corini che si gioca tutto con l'Inter domani sera. Una sconfitta pesante spingerebbe Massimo Cellino all'esonero, con un potenziale ritorno importante in Serie A. Il presidente delle Rondinelle ha già contattato Cesare Prandelli, che nel caso a Brescia ritroverebbe Mario Balotelli, già allenato in Nazionale.

