Brescia - Sassuolo, la decisione della Lega Serie A: partita rinviata

Tramite una nota comparsa sul sito ufficiale della Lega Serie A, il presidente Gaetano Miccichè ha comunicato il rinvio della sfida tra Brescia e Sassuolo prevista per venerdì 4 ottobre alle 20:45. La partita si sarebbe dovuta giocare a poche ore di distanza dai funerali di Giorgio Squinzi, patron dei neroverdi deceduto nella serata di mercoledì e i cui funerali si terranno venerdì mattina. Le conferenze stampa dei due tecnici erano già state annullate in attesa della decisione, che a questo punto è ufficiale: Brescia - Sassuolo sarà rinviata e, come si apprende dal comunicato della Lega, si disputerà mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 20:45.

