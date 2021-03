Il Genoa ribalta il Parma: super Scamacca regala la vittoria a Ballardini

Serata di Serie A con Parma e Genoa che si sono sfidate al Tardini nell'anticipo della 28esima giornata di campionato. Ottimo primo tempo dei padroni di casa che passano in vantaggio al 16' grazie alla rete capolavoro di Pellè. La squadra di D'Aversa gioca bene e da la sensazione di poter non solo raddoppiare ma di poter portare a casa tre punti che sarebbero oro in chiave salvezza. Nella ripresa però è la squadra di Ballardini a trovare prima il pareggio e poi il vantaggio grazie a una super doppietta di Scamacca. I liguri consolidano la buona posizione in classifica raggiungendo quota 31 punti, i crociati rimagono a 19 punti e al penultimo posto a tre punti dal Cagliari e a quattro dal Torino che però ha una gara in meno.

Gran Galà, Immobile festeggia: “Felice di essere nella Top11” - FOTO

Serie A, Udinese-Lazio: i biancocelesti non vogliono perdere treno per l’Europa

TORNA ALLA HOMEPAGE