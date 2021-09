Lazio - Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

Poco meno di tre giorni a disposizione della Lazio di Maurizio Sarri per preparare il prossimo match di campionato e rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Milan e Galatasaray. I biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Cagliari di Mazzarri, subentrato a Leonardo Semplici, deciso a fare bene nel suo esordio in panchina con i sardi.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match è in programma alle 18:00 e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Non ci sarà quindi la doppia copertura con Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.

