Roma, non solo Pellegrini: si ferma anche Mkhitaryan

AGGIORNAMENTO ORE 14:25 - Non solo Pellegrini, anche Mkhitaryan dovrà restare fermo ai box. L'armeno si è infortunato sempre nel finale della partita con il Lecce di Liverani, stop per il quale nella mattinata di oggi ha svolto degli esami strumentali. Il responso non è dei più lievi: lesione tendinea all’adduttore della gamba destra. Questo significa almeno 20 giorni di tempo per la completa riabilitazione, nei quali fortunatamente per la Roma l'ex Arsenal potrà sfruttare la pausa delle nazionali e recuperare senza troppe pressioni.

Frattura del quinto metatarso del piede destro. È stato questo il responso evidenziato dagli accertamenti effettuati sul piede di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma uscito dolorante dal match di domenica scorsa contro il Lecce. Per questo stamane a Villa Stuart l'ex Sassuolo ha subito un intervento chirurgico per ricomporre l'osso fratturato. L'operazione è perfettamente riuscita, ma lo obbligherà a stare fermo per almeno 60 giorni. Una tegola pesante in casa giallorossa visto che Pellegrini, sia come mediano che come trequartista, era sempre stato impiegato da titolare in questo inizio di Serie A. Due mesi senza uno dei punti fermi del centrocampo obbligheranno Fonseca a ricorrere alle alternative, finora tenute in naftalina.

