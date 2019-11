Serie A, continua la crisi del Napoli: pareggio a reti bianche contro il Genoa

Niente da fare per il Napoli, la crisi continua. E i fischi del San Paolo abbondano. Il Genoa non fa sconti e anzi, combatte fino alla fine sfiorando più volte il gol del vantaggio. Che non arriva per questione di centimetri al 61', quando Koulibaly salva sulla riga un tiro a botta sicura - e porta sguarnita - di Pinamonti, servito con un assist al bacio da Agudelo. È l'occasione più clamorosa della partita, anche se la squadra di Ancelotti attacca e ci prova, specialmente da fuori. Ma Radu è insuperabile e le polveri di Mertens, Lozano, Insigne e Llorente, sono bagnate d'ansia da prestazione. Finisce 0-0, buon punto per i rossoblu. Napoli che invece resta mestamente al settimo posto, a -2 da Lazio, Atalanta e Cagliari coinquiline in quarta piazza e impegnate nella domenica di Serie A.

