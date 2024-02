Serie A, il Lecce ribalta la Fiorentina: succede di tutto al Via del Mare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lecce e Fiorentina aprono la 23esima giornata del campionato di Serie A e al Via del Mare succede di tutto in una gara che alla fine fa gioire i padroni di casa e lascia l’amaro in bocca alla squadra di Italiano. Primo tempo ad appannaggio del Lecce che passa in vantaggio con un calcio di punizione chirurgico di Oduin e nei primi 45 minuti colpisce anche un palo e una traversa.

Nella ripresa la riprende la Fiorentina prima con il pareggio di Mandragora e dopo con la rete di Beltran che sfrutta una rimessa sbagliata di Falcone. Quando la gara sembrava sorridere alla Fiorentina cambia tutto nel recupero. Il Lecce trova prima il pareggio con Piccoli e poi la rete del 3-2 con Dorgu. Con questo successo il Lecce sale a 24 punti, la Fiorentina rimane invece a 34 al pari della Lazio che sfiderà l’Atalanta