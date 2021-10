Serie A, Il Napoli batte il Toro e fa otto su otto: Spalletti eguaglia Sarri

Continua la marcia del Napoli di Luciano Spalletti in campionato. I partenopei vincono anche il match difficilissimo contro il Torino e volano a 28 punti in classifica. 8 gare vinte su 8 giocate, eguagliato anche il record di vittorie stabilite da Maurizio Sarri. A decidere la gara ci ha pensato Osimhen al minuto 81' ma nel primo tempo gli azzurri hanno sbagliato anche un calcio di rigore con Insigne dal dischetto. Nella ripresa ottima reazione dei granata che però non riescono a trovare la via della rete. Nel finale non sono mancate anche le polemiche e un piccolo scontro dialettico tra Juric e Spalletti.

