Serie A, l'Atalanta torna a vincere dopo un mese: Brescia ko. Lazio a +2

Torna alla vittoria l'Atalanta. Lo fa grazie a un super Pasalic, autore di un gol per tempo: nel primo di testa, nel secondo con una magia di tacco. A poco serve il 3-0 di Ilicic, se non a evidenziare la prestazione pessima dei padroni di casa. Il Brescia di Fabio Grosso è un disastro. Dieci gol subiti e zero realizzati nelle sue prime tre partite da allenatore in Serie A. Ergo, rondinelle ora ultimissime a 7 punti e tanti rimpianti. Sintezziabili nella figura prematuramente abbandonata di Eugenio Corini. Che la partita non ha storia lo si nota fin dai primi istanti. L'Atalanta domina, il Brescia non riesce a superare la metà campo. Al 26' Pasalic legittima una supremazia territoriale evidente, ma il delitto della Dea è quello di non chiudere la gara. Quindi, probabilmente scossi dal proprio tecnico, i bresciani rientrano in campo con un altro piglio che si esaurisce sulla traversa di Balotelli al 55'. Rientrano in carreggiata i bergamaschi che al 61', nel momento migliore degli avversari, chiudono definitivamente la partita sul 2-0 sempre con Pasalic. Poi arrotondato al 92' dal tris di Ilicic. Così i nerazzurri salgono al quarto posto, appaiandosi a pari merito con Roma e Cagliari e a -2 dalla Lazio terza da sola. Starà alla squadra di Inzaghi allungare nuovamente nel match dell'Olimpico di domani contro l'Udinese.

