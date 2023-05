Serie A, l'orgoglio della Samp non basta: Piccoli regala la salvezza all'Empoli

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, NUOVI CONTROLLI PER CATALDI: LA SITUAZIONE IN VISTA DEL FINALE DI STAGIONE RASSEGNA STAMPA - Quarantotto ore di riposo poi la Lazio tornerà a Formello per preparare la sfida con l’Udinese, in programma domenica prossima alle 20:45. Sarri fa i conti la stanchezza e con gli infortuni, Cataldi quello che desta maggiore preoccupazione.... RASSEGNA STAMPA - Quarantotto ore di riposo poi la Lazio tornerà a Formello per preparare la sfida con l’Udinese, in programma domenica prossima alle 20:45. Sarri fa i conti la stanchezza e con gli infortuni, Cataldi quello che desta maggiore preoccupazione.... WEBTV LAZIO, PELLEGRINI DURO: "I GOL PRESI NON SONO DA SQUADRA CHE VUOLE LA CHAMPIONS" Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla fine di Lazio - Lecce, Luca Pellegrini ha analizzato il pareggio: “Quello che ci dobbiamo tenere è la voglia che abbiamo avuto, la reazione. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti sotto il punto di vista... Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla fine di Lazio - Lecce, Luca Pellegrini ha analizzato il pareggio: “Quello che ci dobbiamo tenere è la voglia che abbiamo avuto, la reazione. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti sotto il punto di vista... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "UNA BIG DI LIGA VUOLE PEDRO!" A un mese dalla scadenza si attendono novità sul fronte Pedro. La Lazio e il calciatore sono in trattativa per un'eventuale rinnovo, ma il tutto è reso più complicato dall'accordo stipulato dal giocatore con la Roma, al momento della sua... A un mese dalla scadenza si attendono novità sul fronte Pedro. La Lazio e il calciatore sono in trattativa per un'eventuale rinnovo, ma il tutto è reso più complicato dall'accordo stipulato dal giocatore con la Roma, al momento della sua...