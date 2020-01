Serie A, Spal rimontata e annientata: il Bologna sale al 10° posto

Il primo dei due derby di giornata. Anche se, rispetto a quello della Capitale, l'onesto “derby emiliano” tra Spal e Bologna ha tutto un altro rilievo. E sapore. Ma quella del Paolo Mazza di Ferrara è una partita comunque divertente, scoppiettante, che la squadra di Semplici si fa sfuggire dalle mani in meno di 60 secondi. Ovvero il tempo che passa dal gol del vantaggio di Petagna su rigore al pareggio rossoblu, maturato grazie alla sfortunata deviazione di Vicari nella propria porta. Alla fine il primo tempo sta tutto lì, tra il 23' e il 24', mentre Petagna e Valoti decidono di rovinarsi il prossimo weekend: diffidati e ammoniti, salteranno per squalifica la partita con la Lazio all'Olimpico. Poi nella ripresa sale in cattedra il Bologna. Bravo e cinico nello sfruttare la prima vera occasione per l'1-2, siglato da Barrow al 59' (un minuto dopo il suo ingresso in campo, ndr). Poli la chiude al 71' tra ribaltamenti di fronte e occasioni per chiuderla, lato Bologna, e riaprirla, lato Spal. Ma finisce 1-3, risultato giusto. I rossoblu salgono momentaneamente al 10° posto, spallini sempre terzultimi.

