Serie A, un punto ciascuno per Bologna e Genoa: al dall’Ara è 2-2

Un punto a testa per il Genoa di Ballardini e il Bologna di Mihajlovic che alle 18:00 sono scese in campo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Al Dall'Ara una bella partita tra due squadra vogliose di riscatto dopo i ko contro la Fiorentina e l'Inter. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con la rete di Hickey, è Destro invece a pareggiare per i liguri su colpo di testa. Nel finale un rigore per parte: il primo per il Bologna lo segna Arnautovic, il secondo per il Genoa porta la firma di Criscito. Anche un cartellino rosso estratto dal direttore di gare che ha espulso il tecnico dei felsinei.

