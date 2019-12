Serie A, vince il Sassuolo: Traorè e Caputo stendono il Brescia

Nel recupero della settima giornata di campionato, allora rinviata per la morte di Squinzi, il Sassuolo torna alla vittoria al Rigamonti contro il Brescia. La squadra di Corini, alla prima sconfitta dal ritorno del tecnico in panchina, viene colpita prima da Traorè e poi da Caputo. Torregrossa e Balotelli hanno più volte per rimettere in partita le Rondinelle, ma la loro imprecisione salva Pegolo. De Zerbi, che non vinceva dall'8 novembre, sale a quota 19 punti in classifica, mentre il Brescia rimane a 13.

JUVENTUS - LAZIO, IL REPORT SU LUIS ALBERTO

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE