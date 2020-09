Spezia - Sassuolo 1-4: show della squadra di De Zerbi che cala il poker al Manuzzi

Bella gara quella andata in scena alle 12:30 tra Spezia e Sassuolo con show finale dei neroverdi. Succede di tutto allo stadio Manuzzi dove il punteggio finale premia i neroverdi che vincono per 1-4. La squadra di De Zerbi passa in vantaggio al 12' con la rete di Duricic, al 20' è Caputo a mettere in rete ma il Var gli annulla il gol per fuorigioco. Al 30' arriva il pareggio dei padroni di casa con il centro di Galabinov. Nella ripresa però il Sassuolo dilaga, non prima che anche la seconda rete di Ciccio Caputo venga annullata dal Var, e passa in vantaggio con il rigore trasformato da Berardi, solo due minuti dopo arriva anche il terzo gol bellissimo al volo di Defrel. Al 69' di nuovo Caputo mette in rete e di nuovo il Var gli annulla il gol per un altro fuorigioco. Alla fine c'è gloria anche per l'attaccante che al 76' firma il 4-1.

