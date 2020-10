Coppa Italia, Verdi salva il Torino ai supplementari: Lecce eliminato

Turno infrasettimanale di Coppa Italia per il Torino che domenica affronterà la Lazio in campionato. Gli uomini di Giampaolo si qualificano al quarto turno battendo 3-1 il Lecce, squadra di Serie B, solo dopo i tempi supplementari. 120 minuti non esattamente divertentissimi con poco ritmo e soprattutto poche occasioni da gol. Prestazione abbastanza deludente dei granata che ottengono comunque il massimo risultato. I primi 90 minuti terminano 1-1 con le reti a inizio partita di Stepinski, per i pugliesi, e Lyanco per i padroni di casa. I gol che risolvono il match sono entrambe di Verdi nel secondo tempo supplementare. La prima su calcio di rigore causato da Lucioni e la seconda in contropiede. Il Torino tornerà al lavoro domani per preparare la gara di Serie A contro la Lazio.

