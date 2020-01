Brescia - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Il segreto? La squadra non molla mai"

La Lazio esce dal Rigamonti con la nona vittoria consecutiva. La doppietta di Immobile riscrive la storia e permette di eguagliare il record di Eriksson del 1998-99. Tra poco nella sala stampa dello stadio di Brescia interverrà il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Di seguito la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Qual è il segreto della Lazio?

Fare la partita, non mollare mai e crederci fino alla fine. Abbiamo vinto una partita importantissima per il nostro campionato.

Che partita è stata oggi, una Lazio un po’ in difficoltà?

Oggi era una partita insidiosa, molto difficile. Nel primo tempo avremmo dovuto sfruttare meglio le situazioni capitate. Nel secondo la condizione del campo e il fatto che il Brescia si era chiuso ha reso difficile la partita.. Probabilmente non abbiamo sviluppato il gioco come al solito, per bravura del Brescia.

Come è nata l’idea di Correa a centrocampo?

Correa è un ragazzo intelligente, ha fatto una grande partita. Mi è venuta in mente ieri l’altro la soluzione quando ho visto Cataldi non al massimo. Correa ha avuto un affaticamento alla fine, spero non sia niente di preoccupante perché per noi è importantissimo.

Pubblicato il 05/01 alle ore 15