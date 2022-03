Calciomercato, la Lazio pensa a Palavecino: la possibile offerta

La stagione deve ancora finire ma in casa Lazio già si guarda al futuro. In estate ci sarà da lavorare, e non poco, per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri tra giocatori che andranno via a scadenza e possibili cessioni importanti. Tra i vari nomi che ruotano in orbita biancocelste, come anticipato dalla nostra redazione, c'è anche quello della stellina del River Plate Agustin Palavecino.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dall'Argentina sarebbero sicuri di un interesse del club biancoceleste per il calciatore che ha firmato un contratto con i Millonarios fino al 31 dicembre 2024. La valutazione odierna si aggira attorno ai 10 milioni e la Lazio sarebbe pronta a formulare un’offerta per acquistare metà cartellino. Nel River Palavecino ha segnato 5 gol e servito 7 assist in 50 presenze.

Pubblicato il 25/03