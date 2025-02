Calciomercato Lazio | Belahyane, tutti i dettagli dell'operazione: le cifre

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento di Reda Belahyane in biancoceleste. Il centrocampista, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, ha già firmato il contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi quattro anni e mezzo, per 800.000 euro con ingaggio a salire e che dovrebbe arrivare a toccare circa 1,2 milioni di euro come tetto massimo. Un affare che la società ha concluso nelle ultime ore, riuscendo a trovare l'intesa con gli scaligeri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ammonterà sui 9 milioni di euro, più 500.000 di bonus legati alla prima qualificazione in Champions League.

Pubblicato il 02/02