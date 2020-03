Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Anche il Liverpool pensa a Immobile"

CALCIOMERCATO LAZIO - Ciro Immobile continua a essere il re. I 27 centri del bomber biancoceleste lo hanno portato in vetta alla classifica dei marcatori e della Scarpa d'Oro, ma soprattutto hanno trascinato la Lazio al secondo posto in classifica. Il centravanti è l'arma in più di Simone Inzaghi e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del calcio internazionale. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'interesse dell'Everton (su suggerimento di Ancelotti) e del Napoli per la punta di Torre Annunziata, ma non sembrerebbero gli unici due club sulle sue tracce. Come riporta il Liverpool Echo, anche il Liverpool starebbe pensando a Immobile per la prossima stagione. I Reds vogliono rinforzare ancora il reparto avanzato che conta già Firmino, Salah e Mane (oltre a Origi e Minamino). La prima scelta del tecnico degli inglesi è Timo Werner del Lipsia. Anche il tedesco sta disputando una super stagione e non sarà facile per i britannici convincere la Red Bull a cederlo. Immobile rientra tra le alternative, che contano anche Ilicic e Ben Yedder. Il portale incorona Immobile e dice che, pur avendo caratteristiche ed età diverse rispetto a Werner, la sua capacità finalizzativa è incredibile e con Firmino e Salah potrebbe formare un tridente stellare. Ciro e Klopp si conoscono dai tempi del Borussia Dortmund, ma in quel caso, nonostante gli ottimi rapporti tra attaccante e tecnico, l'idillio non fu soddisfacente. I gialloneri hanno avuto una stagione negativa e a gennaio Immobile salutò la Germania per tornare in prestito al Torino. Inoltre, viste le statistiche del numero 17 e le sue qualità nel gioco di Inzaghi appare impossibile pensare che la Lazio possa fare a meno di lui. Il futuro di Immobile, a meno di clamorose e remote sorpese, sarà ancora tutto a tinte biancocelesti.

