Lazio, ag. Immobile: "Napoli estimatore, ma deve parlare con Lotito"

Continua la ricerca del Napoli di un attaccante che possa sostituire il probabile partente Milik. La società campana starebbe pensando a Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato, per completare il reparto offensivo. Giuntoli, ds partenopeo, è un grande estimatore del centravanti della Lazio, che però ha un lungo contratto con il club capitolino. Per parlarne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il suo procuratore, Alessandro Moggi: "Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c'è dubbio, tant'è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio. Giuntoli era ed è un estimatore di Immobile, ma mi sembra difficile non esserlo per quello che ha fatto Immobile negli ultimi cinque anni", ha esordito.



Sono tante negli ultimi anni le squadre ad aver mostrato interesse per lui. Sia la Lazio che il calciatore però, si sono sempre scelti a vicenda, decidendo di continuare insieme. La stagione straordinaria di Immobile, starebbe portando il club biancoceleste a pensare a un ulteriore rinnovo, così come anticipato dalla nostra redazione. Insomma, Lotito vuole blindarlo, anche per respingere ulteriori attacchi, che Moggi spiega essere stati molti: "Oggi, però, al di là di quelli che possono essere gli interessamenti del Napoli e di altre società per un calciatore costante negli anni come Immobile, il mercato può soffrire una battuta d'arresto per l'emergenza Coronavirus. Lui ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. E' prematuro parlarne ora. Ma che ci possano essere degli interessamenti, come già ci sono stati da Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale. Vedremo più avanti. Milik via per 40 milioni? Se col contratto in scadenza lui vale 40 milioni, ditemi quanto vale Immobile...", ha concluso l'agente.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

Pubblicato il giorno 23/3/20 alle ore 14:50