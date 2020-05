Calciomercato Lazio, ecco chi è Adryelson: un saltatore d'eccezione

Adryelson è nel mirino della Lazio. Ormai non è più un segreto: lo ha dichiarato anche l'agente del calciatore brasiliano, il quale non vede l'ora di iniziare la sua avventura oltreoceano. Difensore classe 1998, di proprietà dello Sport Recife, Adryelson è alto "solo" 182 centimetri (non tantissimo per un difensore moderno), eppure l'elevazione è uno dei suoi punti forti. Al suo esordio nel campionato brasiliano, come riporta la rassegna di Radiosei, debuttò con un gol di testa. Poi arrivò la retrocessione per il Recife e l'annata in serie cadetta, vissuta da assoluto protagonista. Ora il salto in Europa non è più un miraggio: in Italia non c'è solo la Lazio, ma anche l'Atalanta. Colpiscono soprattutto le sue doti aeree: da fermo riesce a saltare fino a 55 cm, arrivando a raggiungere i 2,37 metri (la media del salto da fermo è di 40-50 cm). Dopo le parole dell'agente, anche l'allenatore e il presidente del club brasiliano hanno aperto alla cessione: la Lazio è avvisata!

