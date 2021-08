Calciomercato Lazio, Fares al Genoa ci siamo! I dettagli

Dopo Caicedo, ecco Fares. Si scalda l’asse Roma-Genova. Tutto fatto per il Panterone che lascerà la Capitale dopo quattro anni, la Lazio incassa tre milioni, mentre l’ecuadoriano firmerà un triennale da oltre due milioni a stagione. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli, poi Caicedo raggiungerà il capoluogo ligure. Discorso simile per Momo Fares che ha trovato l’accordo con il Grifone che gli garantirà lo stesso ingaggio che percepisce alla Lazio (1,3 milioni) e maggiori chance di giocare considerando che Sarri lo aveva messo da parte e la non convocazione di Empoli era un segnale chiaro. Poi la palla è passata ai due club che in queste ore - riporta Alfredo Pedullà - hanno trovato l'accordo per il passaggio del laterale in rossoblu. Operazione a titolo definitivo che porterà nelle casse biancoceleste ben sette milioni di euro. La Lazio non segnerà così alcuna minusvalenza a bilancio, visto che Fares era stato preso a 6,5 milioni più bonus, dalla Spal, un anno fa