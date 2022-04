Calciomercato Lazio, si prova a chiudere per Romagnoli: Acerbi in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA – La stagione non è ancora finita ma la Lazio si sta già portando avanti sul fronte mercato. Servono rinforzi per poter affrontare al meglio la prossima stagione, considerando anche le eventuali uscite. Si procede per gradi, reparto per reparto e a partire dalla difesa si fa sempre più caldo il nome di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan piace molto alla Lazio e ricambia positivamente l’interesse, la società biancoceleste si è già fatta avanti mettendo sul tavolo una proposta concreta. La trattativa è stata avviata ma non si è ancora conclusa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato previsto un nuovo incontro tra le parti, se non è avvenuto ieri sarà nelle prossime ore, che potrebbe rivelarsi determinante. Ciò che manca è l’intesa sull’ingaggio, ricordando che la Lazio aveva messo sul piatto la propria offerta: 3 milioni a stagione più bonus e considerando che il suo stipendio attuale è circa il doppio. Il difensore si è mostrato disposto a ridursi l’ingaggio, la società biancoceleste tenterà il colpo. Non resta che attendere per capire l’esito dell’operazione. Tutto questo tenendo a mente che qualora dovesse arrivare Romagnoli partirà Acerbi. Quest’ultimo non è più considerato incedibile dal club, nonostante il periodo complicato che sta vivendo relativamente alla contestazione dei tifosi non ha fatto richiesta di essere ceduto. Potrebbe interessare a diversi club italiani, avrà mercato e potrebbe essere un affare. È tutto da vedere ma una cosa è certa, non potrà esserci convivenza tra lui e Romagnoli.

Pubblicato il 9/04

